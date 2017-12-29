Çin'deki kapalı Jurassic Park müzesi açıldı
Çin'in Chengdu kentinde açılan kapalı Jurassic Park müzesi yoğun ilgi görüyor.
- AA
Çin'in Chengdu kentinde kapalı Jurassic Park müzesi açıldı.
İçinde 10 farklı dinazor modelinin yer aldığı kapalı müze ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
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