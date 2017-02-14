Çin'deki kömür madeni patlamasında 9 madenci öldü
Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişinin öldüğü bildirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Çin’in Hunan bölgesindeki Lianyuan şehrinde, Zubao kömür madeninin girişinde patlama meydana geldi. Madenin içinde çalışan 29 kişiden 9'unun hayatını kaybettiği kaydedildi. 16 kişinin madenden çıkmayı başardığı, mahsur kalan 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
Yaralı kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 3 madencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlama meydana gelen madenin yıllık üretim kapasitesinin 90 bin ton olduğu bildirildi.
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