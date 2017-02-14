Çin'deki kömür madeni patlamasında 9 madenci öldü

'Kırık kalp sendromu' kalbinizi gerçekten hasta edebilir

Kırık kalp sendromu stresli anlarda, örneğin bizi çok üzen bir olay olduğunda, hayal kırıklığı yaşadığımızda ya da sevdiğimiz birini kaybettiğimizde ortaya çıkabilen geçici bir kalp hastalığıdır.