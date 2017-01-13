Çİn’den ABD’ye: Savaşa hazır olun

Trump ve kabinesi yeni soru işaretleriyle geliyor

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ya da kritik diğer pozisyonlarda görevlendireceği isimler Senato'da konuşmalarını yapmaya başladı. Kabine adaylarının konuşmalarında Trump'ın bazı görüşlerine muhalif olduklarını belirtmeleri hem şaşkınlığa hem de yeni soru işaretlerine yol açtı.