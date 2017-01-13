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Çİn’den ABD’ye: Savaşa hazır olun

Beyaz Saray’ın yeni sahibi Donald Trump ve ekibinin Pekin yönetimine karşı takındığı sert tutum, Pekin-Washington ilişkilerini germeye devam ediyor.

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Trump’ın başkan seçilmesinin ardından Tayvan Devlet Başkanı’nın tebriklerini kabul etmesiyle iki ülke arasındaki başlayan söz düellosu, yeni Başkanın Dışişleri Bakanı adayı olan Rex Tillerson’ın “Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki adalara erişimini engellemeliyiz” sözleriyle yeniden alevlendi. Pekin yönetiminin resmi yayın organı olan Global Times’ta yer alan bir makalede, ABD’ye ‘savaşa hazırlıklı ol’ uyarısı yapıldı. 

GÜÇLÜ ORDU VURGUSU

Çin’in mevcut askeri gücünün hatırladığı yazıda, Trump ve ekibinin Güney Çin Denizi’nin hâkimiyetini engellemeye çalışması durumunda savaş çıkabileceği vurgulandı. Gazete hafta sonu da Trump’ın görevi devraldıktan sonra Tek Çin Politikası›nı reddetmesi halinde Çin halkının, Pekin yönetiminden intikam talep edeceğini bildirmişti.     

 

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