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Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin seçilen Başkanı Donald Tramp’ın başkanlık devir törenine Tayvan delegesinin kabul edilmemesini istedi.

  • İHA
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Trump, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Lng-wen’in tebrik mesajı kabul ederek onlarca yıldır ABD’nin Tayvan’a karşı uyguladığı siyasete bir değişiklik yapmıştı. Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen ise Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump'ın tek Çin siyasetinin tartışılabileceğini söylediğini aktarmıştı. 
 
Çin ile ABD arasında gerilime neden olan bu görüşme sonrası Tayvan'ın Çin'in parçası olduğu ve bu durumunun tartışmasız olduğu konusunda açıklamalarını zaman zaman yeniliyor. 
 
Çin'in Tayvan-ABD yakınlaşmasına tepkilerine rağmen,  Tayvan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak eski iktidar partisinin lideri Yu Shyi-kun liderliğinde bir delegenin ve bir Tayvan güvenlik danışmanının Cuma günkü başkanlık değişim töreni için ABD’ye gideceğini bildirdi.
 
Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen’in ofisinden yapılan açıklamada ise ABD'deki törende herhangi bir görüşmenin planlanmadığı açıklandı.  Çin Tayvan’ın kendisinden ayrılan bir bölge olduğunu kabul ediyor. Ancak devlet statüsünde görmediği Tayvan'ın diğer ülkelerle herhangi bir diplomatik ilişki kurmasını istemiyor.

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