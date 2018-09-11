Çin'den ABD'ye tepki: Dünya belirsizliğe itiliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen "Doğu Ekonomi Forumu" kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM), Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS nezdindeki “verimli” iş birliğini arttıracaklarına işaret eden Şi, “Hızla değişen uluslararası durumda artan istikrarsızlık ve belirsizlik unsurlarının varlığına karşı, Çin ve Rusya'nın dünyadaki eşitlik, adalet, barış ve istikrarın sürdürülmesine yönelik iş birliği önem kazanmaktadır” diye konuştu.

"Yeni bir uluslararası ilişkiler yapılandırılmasını destekleyeceğiz"

Şi, BM nezdinde, uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Uluslararası toplumla birlikte sorunlara çözüm ararken, tek taraflılığa ve ticari korumacılığa karşı duracağız. İnsanoğlunun ortak kaderi için ortak bir toplum ve yeni bir tür uluslararası ilişkiler yapılandırılmasını destekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin'den ulusal para vurgusu

Putin, bugün yaptığı açıklamada, Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin bu yıl 100 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, “Rusya ve Çin, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor” demişti.

Öte yandan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri tarihinin en büyük askeri tatbikatı Vostok-2018 de bugün başlarken, tatbikata Çin ordusuna ait birlikler de katılıyor.