Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin yönetimi ABD ile ticari savaşa hazır olduğunu belirtti

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'nin gümrük vergisi genelgesi konusunda Çin'in kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü.
 
Liu görüşmede, Çin-ABD ticari ilişkilerinin istikrarının sürdürülmesi konusunda çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaparak, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301 numaralı bölümü bağlamında soruşturma raporunun dünya ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
 
Raporun ne Çin ne ABD ne de dünyanın çıkarına olduğunu ifade eden Liu, Çin'in kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ve bunu yapacak kapasite de olduğunu vurguladı.
 
Liu ayrıca iki ülkenin makul hareket etmesini beklediklerini belirterek, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki tüm istikrarı sürdürme konusunda birlikte çalışmayı umduğunu dile getirdi.
 
ABD Hazine Bakanı Mnuchin de söz konusu rapor bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında Çin Başbakan Yardımcısı Liu'ya bilgi verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı! Teröristlerin tuzakları tek tek imha ediliyor

TSK paylaştı! Teröristlerin tuzakları tek tek imha ediliyor

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

Dünya Bolt'u konuşuyor!

Dünya Bolt'u konuşuyor!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA