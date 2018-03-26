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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua: Diyalog ve müzakereye kapımız her zaman açık

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi düzenlemesinin ardından bu ülkeyle 'diyaloğa açık olduklarını' bildirdi.

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Hua, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington'un Çin yönetimine "ABD pazarına erişimi açmak için Pekin'in yapması gerekenleri sıraladığı bir liste gönderdiği" yönünde ABD basınında çıkan haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu içerikte bir liste alıp almadıkları hakkında bilgi paylaşmayan Hua, "Diyalog ve müzakere kapımız her zaman açık." ifadesini kullandı.

Hua, "her koşulda meşru ve yasal çıkarlarını koruyacak öz güvene sahip olduklarını" belirterek, "Top, şu anda ABD mahkemesinde. Bu ülkenin kendisi için ihtiyatlı ve makul bir karar vereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe Çin'e tutarı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamıştı. Bunun üzerine Çin Ticaret Bakanlığı da misilleme olarak ABD'den ithal edilen bazı mallara 3 milyar doları bulacak ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuştu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde "Ek gümrük tarifesinin, ne Çin ne ABD ne de dünyanın çıkarına olduğunu" kaydederek, "Çin, kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazırdır ve bunu yapacak kapasitededir." ifadesini kullanmıştı.

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