Çin’den ABD’ye yaptırım tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin, Çinli polis memuru Gao Yan'ı yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

ABD’nin kendi iç kanunlarına göre diğer ülkelerin vatandaşlarına yaptırım uygulamasına karşı çıktıklarını belirten Hua, bundan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Hua, ABD'nin insan hakları hakimi gibi davranmayı bir kenara bırakmasını istedi.

ABD’nin diğer ülkelerin yargı bağımsızlığına müdahale etmemesi gerektiğine dikkati çeken Sözcü Hua, iki ülke arasında insan hakları alanındaki ilişkilerin zarar görmemesi için Washington yönetiminin yanlış uygulamaları düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl Kongreden geçen Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yasası çerçevesinde yayımlanan listeye Çin vatandaşı polis memuru Gao Yan'ı da eklemişti. Polis memuru Gao, sorumluluğunda bulunan Sao Şunli adlı insan hakları aktivistinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuluyor.

Küresel Magnitsky yasasına göre, insan hakları ihlalleri yapanlar ve yolsuzluğa karışanlar yaptırım listesine alınarak, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor.

Öte yandan İnsan Hakları Aktivisti Sao Şunli'nin 2013’te Pekin Başkent Havalimanı’ndan Cenevre’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı ve 2014 yılında polis Gao'un nezaretindeyken hayatını kaybettiği belirtiliyor. İnsan Hakları Grupları, Sao’un tıbbi yardım almasına izin verilmediği için yaşamını yitirdiğini savunuyor.