Çin'den Kuzey Kore uyarısı: Kim provoke ederse tarihi sorumluluğu üzerine alır

Kuzey Kore ile 'düşman kardeş' Güney Kore ve müttefiki ABD arasında, ABD'nin Kore Yarımadası'nda USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini göndermesinin ardından artan gerilim sürerken, Çin'den uyarı geldi.

'HER KİM PROVOKE EDERSE TARİHİ SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALIR'

Başkent Pekin'de Filistinli mevkidaşı ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kore Yarımadası'ndaki durumun askeri güçle çözülemeyeceğini söyledi.

Mevcut gerilime rağmen görüşmelere dönme fırsatının yakalanacağını umduğunu belirten Wang, 'Kuzey Kore'deki durumu provoke edenlerin bunun tarihi sorumluluğunu üstüne alması' gerektiğini belirtti.

'BÜYÜK VE ÖNEMLİ OLAYA HAZIR OLUN'

Diğer taraftan Pyongyang yönetimi başkentteki yabancı gazetecilere bugün (Perşembe) 'önemli ve büyük bir olaya' hazır olmaları talimatı verdi.

Kuzey Kore, ayrıca cumartesi günü ülkenin kurucusu ve şu andaki lider Kim Jong-un'un dedesi olan Kim İl-sung'un 105. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor.

5 yıl önceki kutlamalarda bir uydu taşıyan uzun menzilli füze fırlatılmıştı.

'Güneş Günü' olarak adlandırılan ve ülkenin en önemli resmi tatili olan bu günü takip etmeleri için yaklaşık 200 gazetecinin davet aldığı açıklandı.

KUZEY KORE NÜKLEER DENEME ALANI 'HAZIRLANDI'

Gazetecilere bu 'büyük' olayın ne olduğu konusunda ayrıntılar verilmedi ancak Kuzey Kore'deki bir nükleer deneme alanının yeni bir 'yeraltı denemesi' için hazırlandığı öne sürüldü.

Washington merkezli '38 North' adlı think-tank kuruluşu dün çekilen uydu fotoğraflarının, ülkenin doğusundaki Punggye-ri alanının yeni bir deneme için hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore ikisi geçen sene olmak üzere bugüne kadar 5 yeraltı nükleer deneme yaptı.

Sonuncu nükleer deneme geçen sene eylülde ülkenin 68. kuruluş yıldönümünde yapılmıştı.

Diğer taraftan Güney kore medyasında Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın 4'te birinin derhal tahliye edilmesi ve şavaş pozisyonuna girilmesi emri verdiği öne sürüldü.

Ayrıca ülkede sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği iddia edildi. Ancak bu iddialar güvenilir kaynaklarca doğrulanmadı.

Salı günü Kuzey Kore herhangi bir 'Amerikan saldırganlığı' işaretine karşı ABD'yi nükleer saldırı ile tehdit etmişti.

Kuzey Kore 1950-1953 yılındaki Kore Savaşı sonrası barış anlşaması imzalanmadığı için teknik olarak hala ABD ve Güney Kore ile savaş durumunda sayılıyor.

Pyongyang yönetimi her yıl ABD-Güney Kore arasında yapılan askeri tatbikatları da kendisine yönelik tehdit olarak algılıyor ve sert tepki gösteriyor.