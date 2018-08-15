Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'den Koreler arası zirveye destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, 'Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang zirvesinin sorunsuz geçmesini ve başarılı sonuçlar alınmasını umuyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin gelecek ay Pyongyang'da liderler zirvesi düzenleme kararı almasından memnuniyet duyduğu bildirildi.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Pyongyang'da gelecek ay Koreler arası liderler zirvesi düzenlemeye karar vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki tarafın bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.
 
"Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang zirvesinin sorunsuz geçmesini ve başarılı sonuçlar alınmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Lu, bu görüşmenin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve siyasi çözüm sürecine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu, iki tarafın üst düzey temaslarını sürdürmesini, Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanmasını, uzlaşma ve iş birliğini teşvik etmelerini desteklediklerini aktardı.
 
İki ülkenin sınırında bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde önceki gün görüşen Güney Kore ve Kuzey Kore'den yetkililer, gelecek ay Pyongyang'da Koreler arası bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Zirvenin tam tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.
 
Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
 
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
 
Eylül ayındaki görüşmenin gerçekleşmesi halinde iki lider, bu yıl üç kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

İşte ülkelerin borçları

İşte ülkelerin borçları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA