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Çin'den Kuzey Kore'ye karşı ilk hamle

Çin, Kuzey Kore’nin nükleer denemesinin ardından sınır bölgelerinde radyasyon düzeyini izlemeye aldı.

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Çin Xinhua Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre Kuzey Kore'nin gece yarısı gerçekleştirdiği füze denemesine karşı Çin'den ilk adım geldi.

Elde edilen bilgilere göre; Çin, Kuzey Kore’nin nükleer denemesinin ardından sınır bölgelerinde radyasyon düzeyini izlemeye aldı.

Kuzey Kore salladı

Kuzey Kore'de yerin yaklaşık 10 kilometre altında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Güney Kore ve Japonya'da da hissedildiği açıklandı.

Kuzey Kore ise yaptığı açıklamada hidrojen bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yaşanan depremin füze denemesi nedeniyle olduğu belirtildi.

Kuzey Kore yönetimi, atom bombasından daha güçlü olan hidrojen bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kaynak: Yenişafak

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