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Çin'den Kuzey Kore'ye nükleer program uyarısı

BM kürsüsünde, Kuzey Kore'ye 'tehlikeli yönde daha fazla ilerlememe' çağrısı yapan Çin, müzakereleri 'tek çıkış yolu' gösterdi.

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Çin, Kuzey Kore'ye nükleer silah geliştirme konusunda "tehlikeli yönde daha fazla ilerlememe" çağrısı yaptı ve bu konudaki müzakerelerin "tek çıkış yolu" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Bakanı Wang Yi, ülkesini temsilen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul yıllık çalışmaları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer programına da değindi.

Müzakerelerin Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili soruna "tek çıkış yolu" imkanı sağladığını belirten Wang, bölünmüş Kore yarımadasının her iki tarafında ve Kuzeydoğu Asya'nın herhangi bir yerinde yeni nükleer silahların olmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Wang, Kuzey Kore'ye "tehlikeli yönde daha fazla ilerlememe" uyarısında bulunurken, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesini istedi ve tüm tarafları gerginliği düşürmeye çağırdı.

Wang, "Tüm tarafları gerginliği gidermek için yapıcı bir rol oynamaya çağırıyoruz. Barış için hala umut var ve vazgeçmemeliyiz. Müzakere, her çabayı hak eden tek yoldur." ifadelerini kullandı.

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