Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, mayıs ayında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer sorununun çözülmesi yönünde doğru bir adım atıldığını belirten Gıng, tarafların sorunu diyalog ve müzakere ile çözmesini tamamen desteklediklerini ifade etti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı. Kim'in Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklama ile Trump’ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.

Olimpiyat diplomasisi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı. Söz konusu mesajla başlayan süreçte Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong’u Pyeongchang Kış Olimpiyatlarında 9 Şubat'taki açılış törenine katılmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, Kuzey Kore’ye iki günlük ziyarette bulunarak Kim Jong-un ile görüşmüş ve Kim’in "özel mesajlarını" Washington yönetimine iletmek üzere ABD’ye geçmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de dün ABD ile Kuzey Kore’ye bir an önce görüşmeleri çağrısında bulunmuş, tarafların yarımadada nükleer sorunun çözümüne yönelik ikili ve çoklu temasları bir an önce kurmalarını beklediklerini söylemişti.