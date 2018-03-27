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Cinderesi'nde el yapımı patlayıcı imha edildi

Afrin'e bağlı Cinderesi beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine dair görüntüler TSK tarafından paylaşıldı.

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Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.
 
Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.
 
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Cinderes beldesinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

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