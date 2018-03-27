Cinderesi'nde el yapımı patlayıcı imha edildi
Afrin'e bağlı Cinderesi beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine dair görüntüler TSK tarafından paylaşıldı.
- AA
Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.
Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Cinderes beldesinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.
Afrin /Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. pic.twitter.com/svBijNzBeb— TSK (@TSKGnkur) 27 Mart 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.