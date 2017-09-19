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Çin'e kaçak et sokan çifte 8,8 milyon dolar ceza kesildi

Çin'de kaçak et satan çifte, hem hapis hem de 58 milyon yüen (8,8 milyon dolar) para cezası verildi.

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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Ocak 2016'da, Cıciang eyaletinin Vınling kentinde işletmeleri denetleyen Çin polisi, bu sırada bir dükkanda rastladıkları kaçak etlerle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sonucunda soyadları Yang ve Teng olan çifte ulaşan polis, çiftin etleri Brezilya'dan yasa dışı yollarla getirerek Çin'de sattığını belirledi.

Yang ile Teng, polis sorgusunda et kaçakçılığına 2014'te başladıklarını ve etleri Çin'in Guangdong, Hınan ve Hubey eyaletinde anlaştıkları perakendecilere sattıklarını itiraf etti.

Çin gıda güvenliği makamlarınca sertifikalandırılmayan etleri satan çifte 8,8 milyon dolar para cezası kesilirken ayrıca Yang'a 5 yıl, Teng'a da 4 yıl hapis cezası verildi.

Dünya genelinde en çok et ithalatı yapan ikinci ülke Çin, bu ihtiyacın yüzde 29'unu Brezilya'dan karşılıyor.

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