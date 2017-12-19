Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi soğuk savaştan kalma fikirlerini bırakarak, farklılıkları yapıcı şekilde çözmeye çağırdı

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ilgili belgelere ilişkin ABD tarafına, "Soğuk savaştan kalma düşünceleri bırakması" çağrısında bulundu.

Çin’in kendi egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını savunacağını belirten Hua, ABD’yi stratejik niyetlerini saptırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Hua, komşuları ve bölgesindeki ülkelerle yapıcı iş birliğini artırdıklarını ve ortak küresel yönetişimi desteklediklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını ve gelişmekte olan ülkelerin uluslarası ilişkilerde seslerinin daha fazla duyurulmasını desteklediklerini belirten Sözcü Hua, bu konudaki çabalarının uluslararası toplumun malumu olduğunu ve herhangi bir ülke veya belgenin bu gerçekleri çarpıtmaya çalışmasının kötü niyetli ve yararsız olduğunu vurguladı.

- "Tek doğru yol iş birliği"

Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, dünyadaki barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ve ABD'nin önemli sorumlulukları sırtlandığını kaydeden sözcü, iki ülke arasındaki tek doğru yolun iş birliği olduğunu dile getirdi.

Sözcü Hua, Çin ve ABD arasında bazı farklılıklarının bulunmasının normal olduğunu dile getirerek, söz konusu farklılıkların temel çıkar ve endişelere ilişkin meselelerin saygı çerçevesinde ve yapıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini paylaştığı 55 sayfalık belgelerde Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiği belirtilmişti.

Çin ve Rusya’nın askeri güçlerini artırarak, ABD'nin güvenliğini ve gelişimini sarsmaya çalıştıkları savunulan belgelerde ayrıca bu ülkelerin bilgi ve dataları kontrol altına alarak kendi halklarını baskı altında tuttukları öne sürülmüştü.

Trump da belgelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya ve Çin'i rakip güçler diye niteleyerek, "Bu güçler ABD etkisine karşı durmaya çalışıyorlar. Biz bu ülkelerle ve diğer ülkelerle çok yakın ilişkiler kurmayı deneyeceğiz fakat önceliğimiz kendi ülkemizin çıkarları olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ulusal güvenlik stratejisi, "Ana kara, Amerikan halkı ve Amerikan tarzı yaşam biçimi korunmalı", "ABD'nin gelişimini destekle", "Güçle barışı koru" ve "Amerikan etkisini geliştir" esasları üzerine kuruluyor.