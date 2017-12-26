Çin'in askeri faaliyetleri Tayvan'ı korkuttu

1949 yılında bir iç savaşla Çin'den ayrılan Tayvan, Çin'in büyüyen askeri gücü karşısında kendini güvende hissetmiyor. Çin ise, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor ve birleşmenin gerekli olduğunu vurguluyor. Pekin yönetimi bu birleşmenin gerekirse askeri güç kullanılarak gerçekleştirileceğini gündeme getiriyor.