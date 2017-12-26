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Çin'in askeri faaliyetleri Tayvan'ı korkuttu

Artan Çin tatbikatları ile ilgili açıklama yapan Tayvanlı yetkililer, 'Çin'in askeri tatbikatları, Tayvan için büyük bir tehdit' dedi.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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1949 yılında bir iç savaşla Çin'den ayrılan Tayvan, Çin'in büyüyen askeri gücü karşısında kendini güvende hissetmiyor. Çin ise, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor ve birleşmenin gerekli olduğunu vurguluyor. Pekin yönetimi bu birleşmenin gerekirse askeri güç kullanılarak gerçekleştirileceğini gündeme getiriyor.

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