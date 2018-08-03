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Çin'in batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in batısındaki Çinghay eyaletinde 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

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Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde Yüşu Tibet özerk ilinin Cıduo ilçesinde 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Çinghay'ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010'da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.

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