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Çin'in 'Ejderha Işıkları' adlı ışık şovu ABD'de sergilendi

Çin’in modern ve antik kültürünün konu alındığı “Ejderha Işıkları' adlı ışık şovu ABD’nin Chicago kentinde sergilendi.

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Çin’in modern ve antik kültürünün konu alındığı “Ejderha Işıkları" adlı ışık şovu ABD’nin Chicago kentinde sergilendi.

Dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında Soldier Field Stadyumu’nun  garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu.

Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile renklenen şov, soğuk havaya rağmen ilgi görüyor.

Bilet fiyatlarının çocuklar için 13, yetişkinler için 20 dolardan başladığı şov, 6 Mayıs’a kadar devam edecek.

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