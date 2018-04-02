Çin'in gerçekleştirdiği dev tatbikat özel uydudan görüntülendi

ABD menşeili "Planet Labs" isimli özel uydu görüntüleme şirketinin, Çin Deniz Kuvvetleri'nin Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği dev tatbikatın uydu fotoğraflarını aynı anda çektiği belirtildi.



Popular Mechanics dergisinin web sitesinde yayımladığı haberde, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikat "sıra dışı bir manzara" olarak yorumlandı. Uydu görüntülerinde 43 savaş gemisi iki sıra hâlinde ilerlerken görülüyor.



Haberde, "Çin, modern füze ve sensörlerle donatılmış çok sayıda yeni geminin yer aldığı son zamanların en büyük savaş gemisi grubunu inşa ediyor." denildi.



Dev filoda eski adı "Varyag" olan ve Ukrayna'dan satın alındıktan sonra modernize edilen "Liaoning" uçak gemisi de bulunuyor. Sovyet yapımı Su-33'ün prototipinden üretilen "Liaoning"de, 24 adet Shenyang J-15 avcı uçağı ve birkaç helikopter de var.



Fotoğraflar, özel uydu görüntüleme şirketlerinin dünya genelinde en uzak yerlerde bile askeri faaliyetleri görüntülemekte ne kadar başarılı olduğunun kanıtı olarak gösterildi.



(Sabah)