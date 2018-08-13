Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin’in güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin’in güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bulunan Yüşi kentine bağlı Tonghay ilçesinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
 
Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı nedeniyle en az bir kişinin yaralandığı, iki evin kısmen zarar gördüğü kaydedildi.
 
Yünnan Deprem Ofisi, depremin ardından acil müdahale durumuna geçerek deprem bölgesine uzman ekipler gönderdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA