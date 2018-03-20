Şi, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarının kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ikinci dönem devlet başkanlığına seçilerek çok ağır ve onurlu bir görevi yüklendiğini belirtti ve görevi boyunca ülkesine, milletine bağlı kalıp anayasaya uyacağını vurguladı.

Bulunduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını dile getiren Şi, ülkedeki tüm halkların, delegelerin ve temsilcilerin inancını ve güvenini boşa çıkarmayacağının altını çizdi.

Şi, konuşmasında devlet kademesindeki yetkililere de seslenerek, "Hangi mevkide olursanız olun, şunu unutmayın: Çin Halk Cumhuriyeti, Çin halkıdır. Sürekli Çin halkının çıkarlarını, mutluluğunu ve halka hizmeti en merkeze koyun ve öyle gayretle çalışın.” ifadelerini kullandı.

“Çin’in kalkınması kimseye tehdit değil"

Çin'in hamleleri ve uluslararası yardımları hakkında konuşan Şi, Çin’in kendi halkı ile başka devletlerin halklarının barışçıl kalkınmasına katkıda bulunması arzusunda olduğuna dikkati çekerek, bu konuda samimi olduklarını söyledi.

Şi, başkalarının çıkarlarına zarar verecek şekilde kalkınma içinde olmadıklarını belirterek, ”Çin’in kalkınması herhangi bir ülkeye tehdit değildir. Çin, genişleme çabasında değil. Başkalarını tehdit etmeye alışık olanlar, diğerlerini kendilerini tehdit ediyor şeklinde görüyor.” dedi.

Tayvan ile ana kara Çin arasındaki ilişkilere de değinen Şi, tek Çin ilkesini ve 1992 konsensüsündeki tutumlarını sürdüreceklerini anlattı. Şi, iki boğaz ilişkilerinin barışçıl, ekonomik ve kültürel iş birliği ile gelişmesini teşvik edeceklerini ifade ederek, Tayvan ile Çin arasında ana kara ile barışçıl birleşmeyi ön planda tutacaklarını vurguladı.

"Çin’i bölmeye çalışanlar tarihin cezasını çekecekler"

Şi, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatanın birliğini sağlamanın Çin'in tüm evlatlarının ortak iradesi ve temel çıkarı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, herhangi bir isim vermeden “vatanı bölecek davranış ve eylemlere girenlerin kaybetmeye mahkum olduğunu ve cezasını çekeceklerini” söyledi.

Çin halkının ülkeyi bölecek ayrılıkçıları yenecek yeterli inancı ve iradesi olduğuna vurgu yapan Şi, "Çin milletinin ortak bir inancı var. Bu da şudur: Büyük vatanımızın herhangi bir parçası kesinlikle ve kesinlikle Çin’den kopartılamaz.” ifadelerini kullandı.