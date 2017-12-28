Çin'in 'Kar Ejderi' adlı araştırma gemisi Güney Kutup bölgesinde
34. Çin Bilimsel Araştırma Ekibi'ni taşıyan 'Kar ejderi' adlı keşif gemisi dün Güney Kutbu'nda yer alan Çin'in Zhongshan Bilimsel İstasyonu'na ulaştı.
34. Çin Bilimsel Araştırma Ekibi'ni taşıyan "Kar ejderi" adlı keşif gemisi dün Güney Kutup'ta yer alan Çin'in Zhongshan Bilimsel İstasyonu'na ulaştı. Böylece Çin'in Güney Kutup'taki yaz sezonu araştırması başlamış oldu.
Çalışmalar kapsamında, Zhongshan istasyonuna mal ikmali, uçak aracılığıyla bilimsel araştırma gibi görevler icra edilecek.
CRI'de yer alan habere göre, bu araştırmalar güney kutbunda bilimsel keşfin güçlendirilmesine büyük destek sağlayacak.
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