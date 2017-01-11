Çin'in uçak gemisi Liaoning Tayvan Boğazı'ndan geçti

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Chung-chi, filonun "Tayvan karasularına girmediğini ancak adanın güneybatısındaki hava savunma ve tanımlama sahasında (ADIZ) görüldüğünü" söyledi.

Tayvan, Liaoning uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin boğazdan geçişini "izlemek ve denetlemek" için hava güçleri ve donanma gemilerini bölgeye gönderdi.

Boğazın orta çizgisi üzerindeki hattın batısında konuşlanan askeri birlikler, Çin savaş gemilerinin geçişini izledi.

Çin Savunma Bakanlığı, hafta sonu yaptığı açıklamada, Liaoning'in silah ve teçhizatları deneme amacıyla Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaptığını belirtmiş, söz konusu eyleminin "uluslararası hukuka uygun olduğunu" savunmuştu.

Pekin ve Taipei yönetimleri arasındaki tansiyon, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Demokratik İlerleyiş Partisi lideri Çai Ing-wen'ın geçen mayıs ayında iktidara gelmesi sonrası tırmanmaya başlamıştı. Tayvan'ın ilk kadın lideri olan Çai, "Çin ana kıtası ile statükoyu koruyacaklarını" açıklamış ancak Pekin yönetiminin kırmızı çizgisi olan "Tek Çin Politikası"nı kabul edip etmediğine ilişkin net bir tavır ortaya koymamıştı.

Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunun altını çizmişti.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yeraltı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak, adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın kendi topraklarına dahil olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.