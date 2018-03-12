Çin’in yeni Mao’su

ABD’nin ekonomik saldırılarına maruz kalan Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping’e Washington’la girişeceği mücadele öncesi geniş yetkiler verildi. Ülkede devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi kabul edildi. Böylece Devlet Başkanı Şi Cinping’in süresiz görevde kalmasının önü açılırken, Çin liderinin düşünceleri de anayasaya eklenerek devletin resmi ideolojisi olarak onaylandı.

ÖMÜR BOYU BAŞKAN

Başkent Pekin’deki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında anayasa değişikliği teklifi, oylamaya sunuldu. Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK’de 2 bin 964 delegenin katıldığı oylamada sadece 2 kişi Şi Cinping’in ömür boyu liderliğine ret oyu verdi. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping’in ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023’den sonra da devlet başkanlığına devam edebilmesinin önü açıldı.

ABD İLE SAVAŞACAK

Oylama sonrası delegelere seslenen ÇUHK Başkanı Zhang Dejiang, “Ulusumuzu yeniden canlandıracak büyük hayali gerçekleştirmek adına önemli bir adım attık” dedi. Kongrede ayrıca anayasa değişikliği teklifi kapsamında ‘Yeni dönem Çin için Çin özellikleri taşıyan sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi’ şeklindeki bir ifadenin de anayasaya eklenmesi kararı alındı. Halkın ‘Baba Şi’ ismini taktığı Çin Başkanı, ülkenin kurucu lideri Mao’dan sonra en güçlü lider konumuna geldi. Şi’ye verilen bu yetkilerin, Pekin ile Washington arasında ticaret savaşlarının başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Kararların ardından Çin basınına konuşan ÇUHK’nin Hubei bölgesi delegesi Yuan Weixia da “Bizi ileri taşıyan liderimize neden bu yetkileri vermeyelim? Dış tehditlerin ciddi bir hal aldığı bu dönemde güçlü bir lidere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.