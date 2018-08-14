Çipras: Bu adım iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek

Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.
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