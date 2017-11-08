Çipras'tan kurtarma paketi açıklaması: Üçüncü değerlendirme ek önlemler olmadan tamamlanacak

Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin kreditörleri ile devam eden kurtarma paketi kapsamında planlanan son müzakere süreci olan üçüncü gözden geçirmeye ilişkin değerlendirme yaptı.

Yunanistan'ın kurtarma paketi programından çıkışı için son dönemece girdiğini dile getiren Çipras, "Üçüncü gözden geçirmenin hemen ardından, uzun vadede borç sürdürülebilirliğine ilişkin müzakereler bekleniyor." dedi.

Çipras, kreditörlerle reform müzakerelerinin olumlu bir atmosferde sorunsuz bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Üçüncü değerlendirme ek önlemler olmadan tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, faiz dışı bütçe fazlasının hedeflenenden yüksek gelmesi halinde dar gelirliler ve korunmasız gruplar için ek ödeneğin bu yıl geçen yıldan daha fazla olacağını kaydetti.

Yunanistan ile kreditörleri Avrupa Birliği kurumları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketinin süresi Ağustos 2018'de sona erecek.