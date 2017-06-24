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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan küstah açıklama: Türk ordusu Kıbrıs’tan uzaklaştırılsın

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kıbrıs'taki Türk askeri varlığı ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Haddini aşan Çipras, 'Türk ordusunun Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın.' dedi.

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Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının, bölgede gerilim yaratabileceği uyarısında bulundu ve bu konuda bir başarısızlığın her şeyden önce "önemli bir fırsatın kaçmasına" neden olacağını vurguladı.
 
HADSİZ SÖZLER: TÜRK ORDUSU KIBRIS'TAN UZAKLAŞTIRILSIN!
 
Çipras haddini aşarak "Türk ordusunun Kıbrıs'tan uzaklaştırılması gerektiğini ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda davranılması gerekli." açıklamasında bulundu.
 
28 Haziran'da İsviçre'de yapılacak görüşmeleri ileriye doğru atılacak bir adım olarak gördüğünü belirten Çipras, Yunanistan'ın şimdiye kadar elde edilenlerden vazgeçmeyeceğini, acele kararlar da almayacağını belirtti.
 
Yunan Başbakan Çipras "Ne iyimser ne de kötümserim. Realistim. Kararlılıkla ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
 
Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının, ülkesiyle Türkiye arasında gerilime neden olabileceğini vurgulayan Çipras, bu durumun Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti ve "Tüm bunların hesaba katılması gerekir" dedi. Çipras ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuk doğrultusundaki kararlara saygı duyulduğu sürece Yunanistan'ın Türkiye'nin AB tam üyeliğini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

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Ömer24.06.2017 18:18
Oldu.. Yarın hemen ayrılıyoruz. Beyinsiz haçlılar
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