Citibank'a kara para cezası
Citibank, kara para aklamayı önlemede kusurlu bulundu ve ABD tarafından 70 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
ABD'de Citibank, kara para aklamayla mücadelde kusurlu bulunarak 70 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
ABD Para Birimi Denetleme Dairesi, Citibank'ın 2012'de tespit edilen kusurları hala düzeltmediğini bildirdi.
Denetleyici, Aralık ayının sonunda Citibank'a 70 milyon dolar ceza verdi ve Perşembe günü konuya ilişkin resmi duyuruda bulundu.
Citi'den yapılan açıklamada Banka'nın tespit edilen endişeleri gidermek için gerekli adımları atmaya kararlı olduğu ifade edildi. (Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.