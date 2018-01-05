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Citibank'a kara para cezası

Citibank, kara para aklamayı önlemede kusurlu bulundu ve ABD tarafından 70 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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ABD'de Citibank, kara para aklamayla mücadelde kusurlu bulunarak 70 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
 
ABD Para Birimi Denetleme Dairesi, Citibank'ın 2012'de tespit edilen kusurları hala düzeltmediğini bildirdi.
 
Denetleyici, Aralık ayının sonunda Citibank'a 70 milyon dolar ceza verdi ve Perşembe günü konuya ilişkin resmi duyuruda bulundu.
 
Citi'den yapılan açıklamada Banka'nın tespit edilen endişeleri gidermek için gerekli adımları atmaya kararlı olduğu ifade edildi. (Hürriyet)
 

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