CNBC: ABD Suriye'de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor
ABD Başkanı Donald Trump´ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, 'Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye´de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini' söyledi.
- DHA
CNBC´deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.
Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya´nın kontrolündeki hava sahasına, ABD´nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.
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