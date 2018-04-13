CNBC: ABD Suriye'de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor

CNBC´deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya´nın kontrolündeki hava sahasına, ABD´nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.