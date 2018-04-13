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CNBC: ABD Suriye'de sekiz hedefe saldırmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump´ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, 'Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye´de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini' söyledi.

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CNBC´deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.
 
Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya´nın kontrolündeki hava sahasına, ABD´nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.
 

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