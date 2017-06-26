CNN'den Rusya kararı: Haberler üzerindeki denetimler artacak

BuzzFeed'de yer alan habere göre, CNN Money'nin genel yayın yönetmeni Rich Barbieri editörlerine gönderdiği bir mektupta şu ifadeleri kullandı: "Kimse, benim ve (CNN'in video haber bölümünün yöneticilerinden biri olan) Jason'ın (Farkas) onayı olmadan Rusya'yla ilgili haberleri yayınlamamalı. Bu hem sosyal medya hem video haberler hem de editör makaleleri için geçerli. Hiçbir istisna uygulanmayacak."

Barbieri'nin söz konusu kararı, CNN'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan ekonomist Anthony Scaramucci'nin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileriyle bağlantıları olduğu iddiasının yer aldığı bir yazı yayınlamasının ardından geldi.

Yazıda, Scaramucci'nin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileriyle Moskova'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesini tartıştığı iddia ediliyordu.

​Daha sonra yazı ‘editoryal standartlarına uymadığı için' CNN'in sitesinden kaldırılmış ve televizyonun yöneticileri Scaramucci'den özür dilemişti. Scaramucci de Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada CNN'in özrünü kabul ettiğini söylemişti. (Sputnik)