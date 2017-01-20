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CNN'den tepki çeken Trump haberi

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in yaptığı bir haber sosyal medyada tepki topladı

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Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devralacağı gün CNN'in yaptığı bir haber eleştiri konusu oldu.
 
Seçim kampanyasından bu yana Trump'ın hedefindeki medya kuruluşlarından biri olan CNN'de yayınlanan haberde, yemin töreninin yapılacağı gün Trump'ın başına birşey gelirse Beyaz Saray'daki görevi Obama'nın kabinesinden bir ismin alacağını belirtti.
 
Sosyal medyada hızla haber eleştiri konusu olurken, birçok kullanıcı CNN'i 'sorumsuz gazetecilik' yapmakla suçladı.
 
Donald Trump ve ailesi ile ilgili istihbarat örgütlerinin alarm seviyesini yükselttiği ve güvenlik önlemlerini arttırdığı biliniyor.
 
Güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olan ABD'nin seçilmiş başkanına karşı birçok ölüm tehdidi olduğu bilgisi medyaya yansırken, geçtiğimiz günlerde Florida'da yemin töreninde Trump'a suikast düzenleyeceğini söyleyen bir adam gözaltına alınmış, yapılan incelemeler sonucunda bu kişi Hillary Clinton'ın bir aile dostu çıkmıştı.
 
Başkan seçildikten sonra başlıca medya kuruluşlarıyla arasındaki buzları eritemeyen Trump, yaptığı ilk basın toplantısında CNN temsilcisine söz vermemiş ve CNN'i uydurma haber makinesi olarak tanımlamıştı.

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