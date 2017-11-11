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‘Çocuğumu Joker doğurtsun!’

Cadılar Bayramı’nda dünyaya gelen bir bebek gözlerini açtığında ilk gördüğü yüz Joker oldu. Kutlamalar için Joker kılığındaki doktor, ailenin ısrarıyla doğuma bu kostümle girdi.

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ABD’nin Tennessee eyaletinde Cadılar Bayramı’nda dünyaya gelen bir bebeğe ailesi tarafından unutulmaz bir doğum hediyesi verildi. Nashville kentinde bulunan Henry County Sağlık Merkezi’nde gözlerini açan bebeğin ilk gördüğü yüz ünlü çizgi roman kahramını Batman’in ezeli düşmanı olan Joker karakteri oldu. Yeşil saçları, boyalı yüzü ve ürkütücü gülümsemesiyle tüyler ürpertiyordu. Maskenin ardındaki aslında o gün Cadılar Bayramı’nı kutlayan doğum uzmanı doktor Paul Locus’tu. Çift hastaneye geldiklerinde üzerini değiştirmeyi teklif etmiş fakat genç ebeveynlerin doğumu unutulmaz kılacağını söylemeleri üzerine Joker olarak devam etmişti. Britanny Selph isimli annenin sıradışı olayın fotoğraflanmasını istemesinin ardından sosyal medyaya da yüklenen kareler, oldukça ilginç tepkiler aldı. Kimi kullanıcılar ‘çocuk için fazlasıyla talihsiz bir doğum’ yorumunu yaparken kimileri bunun unutulmaz bir olay olduğunu yazdı. Çizgi romanlarda ve uyarlaması filmlerde karşımıza çıkan kötü karakter Joker’in bu haliyle aslında içinde biraz sevgi olduğu gerçeğini biliyorduk yorumları aldı.

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