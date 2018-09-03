'Çocuklar öldü özür dileriz'
Riyad’da basın toplantısı düzenleyen Koalisyonun Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Sada’da 40 çocuğun öldüğü saldırıda yanlış istihbarat aldıklarını söyledi.
Yemen’de 9 Ağustos’da Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüsün vurulması hakkında Körfez koalisyonunda ilk açıklama dün geldi. Koalisyonun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile öncülüğünü yapan Suudi Arabistan’ın koalisyona bağlı Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, 40’ı çocuk 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hatalar yaşandığını söyledi.
HUSİLER ZANNEDİLDİ
Riyad’da basın toplantısı düzenleyen Ahmed el-Mansur, “Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı. Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak geç kalınmıştı” dedi.
AiLELERE PARA YARDIMI
“Ortak kuvvetler komutanlığının Yemen’de sivillerin ölümüne neden olan hatadan dolayı pişmanlığını ifade ettiğini ve sorumluluğu kabul ettiğini” belirten Mansur, koalisyon güçlerinin olayın müsebbipleri hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu. Mansur, “bu tür olayların tekrar yaşanmaması için angajman kurallarını gözden geçirmeye devam edeceklerine” işaret ederek Sada ilinde düzenlenen saldırıda zarar gören sivillere de Yemen hükümeti aracılığı ile maddi yardım sağlanması için çalışma yapacaklarını kaydetti. Olay sonrası dünyaca ünlü aktör Jim Carrey’nin sosyal medya hesabından “Bizim müttefikimiz” diye tepki göstermesi sonrası ABD ve Körfez koalisyonu şimşekleri üzerine çekmişti.
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