'Çocuklar öldü özür dileriz'

Yemen’de 9 Ağustos’da Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüsün vurulması hakkında Körfez koalisyonunda ilk açıklama dün geldi. Koalisyonun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile öncülüğünü yapan Suudi Arabistan’ın koalisyona bağlı Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, 40’ı çocuk 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hatalar yaşandığını söyledi.

HUSİLER ZANNEDİLDİ

Riyad’da basın toplantısı düzenleyen Ahmed el-Mansur, “Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı. Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak geç kalınmıştı” dedi.

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