Çocuklara taciz skandalının merkezindeki kardinal öldü

Katolik Kilisesi'ni saran çocuklara cinsel taciz skandalında tüm dünyada tanınan bir isim varsa o da Kardinal Bernard Law'du. ABD'nin Boston kenti ve çevresinde on yıllarca çok sayıda rahibin çocuklara cinsel tacizde bulunduğunun 2002'de ortaya çıkması üzerine Boston Başpiskoposluğu görevinden istifa etmek zorunda kalan, ama 2011'e dek Vatikan'da görev yapmasına izin verilen Law, 86 yaşında Roma'da öldü. Hiçbir zaman doğrudan tacizla suçlanmayan, ama cemaatin güvendiği din adamlarının çocuklara çektirdiklerine kilisenin gözyummasının simgesi haline gelen Law'un, uzun bir hastalığın ardından öldüğü açıklandı.

KATOLİK KİLİSESİ BOSTON'DA HARAÇ MEZAT

Boston'daki Katolik Kilisesi, cinsel tacize uğramış 500'den fazla kurbanın açtığı davalarda 100 milyon doları aşkın tazminat ödemek zorunda kalınca iflas noktasına gelmişti. Kilisenin sahip olduğu arazi ve binalar satılırken Şubat 2003'te açılan kriminal davada Kardinal Law ve zanlı rahipler büyük jüri önünde ifade verdi.

BAŞSAVCI YARGILANMASINI ENGELLEDİ

Ama dönemin Massachusetts Eyaleti Başsavcısı Thomas F. Reilly, Boston'daki Katolik Kilisesi yetkililerinin yargılanmalarına yetecek kadar kanıt olmadığına hükmetti. Oysa başsavcılığın yayımladığı raporda, "Çocuklara taciz o kadar yoğun ve o kadar uzun sürmüş ki, inanılmazlığın sınırında. Law'un bu krizden doğrudan haberi vardı ve tacizci rahiplerin sürekli başka cemaatlere atanmasıyla çocuklara yönelik riski daha da artıran kararları bizzat almıştı." deniliyordu.

TEK BİR RAHİP 150 ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

Law'un görevde kalmasına izin verdiği 70'i aşkın tacizci rahipten biri olan John J. Geoghan, pek çok cemaatte çoğu erkek 150 çocuğu taciz etmekle suçlanıyordu, kurbanlarından en az biri intihar etmişti. ABD çapındaki davalarda 2 milyar doları aşkın tazminat ödemek zorunda kalan Vatikan, nihayet personelinin çocuk taciziyle mücadele için bir plan hazırladı. Ama sonrasında da gözyumma ve örtbaslar devam ederken ilk yüzleşme ancak 2013'te Papa Francis'in göreve başlamasıyla gerçekleşti.

BOSTON GLOBE SAYESİNDE

Babası ABD hava kuvvetlerinde albay olan, Harvard Üniversitesi'nin tarih bölümünden 1953'te mezun olup 1961'de din adamlığına başlayan, 1984'te Boston Başpiskoposu atanan, Papa John Paul'ün en çok güvendiği isimlerden biri olan Law'un 2002'de istifasını sağlayan ise Boston Globe gazetesinin haberleriydi. Gazetenin Spotlight isimli araştırmacı gazetecilik ekibinin haberlerine göre ABD'li kardinal, çocuklara cinsel tacizde bulunan rahipleri görevden almak ve polise ihbar etmek yerine bir bölgeden diğerine atıyordu, üstelik o bölgenin cemaatine hiçbir uyarıda bulunmuyordu.

OSCAR ÖDÜLLÜ FİLM SPOTLIGHT

Pulitzer Ödülü kazanan bu gazetecilik çalışması, Law'un afişe olmasının yanısıra ABD'nin 102 kentinde ve dünya çapında 105 piskaposluk bölgesinde kilise görevlilerinin çocuklara cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkmasını sağladı. Boston Globe'un dört muhabirinin Boston'da 70'den fazla rahibin cinsel tacizinin nasıl örtbas edildiğine dair araştırması, 2015'te çekilen Spotlight isimli filmle ölümsüzleşti. Tom McCarthy'nin çektiği, McCarthy ile Josh Singer'ın yazdığı Spotlight, en iyi film dalında Oscar'la ödüllendirildi. [Kaynak: Sputnik]