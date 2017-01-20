İran'da çöken binanın en net görüntüleri
İran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü.
Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangında 84 kişi yaralanırken en az 20 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
İşte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binanın yıkılma anının en net görüntüleri
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