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Sri Lanka'da çöp dağında patlama: 6 ölü, 11 yaralı

Sri Lanka'nın Kolombo eyaletindeki çöp dağında meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

  • İHA
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Sri Lanka'nın Kolombo eyaletinde çöp dağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 11 kişinin yaralandığı, en az 40 evin de patlamadan etkilendiği aktarıldı.

Hükümet, kurtarma operasyonuna yardım etmek için birlikleri ve polisleri görevlendirdi. Polis, yaptığı açıklamada, yangında etkilenen ev sayısının henüz belirlenmediğini açıkladı. Afet Yönetim Merkezi sözcüsü Pradeep Kodippili, "Kaç evin hasar gördüğünü veya yok olduğunu ve kaç kişinin tam olarak etkilendiğini söylemek için henüz çok erken" ifadelerini kaydetti.

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