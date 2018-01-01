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Costa Rica'da uçak kazası: 12 ölü

Kosta Rica'da özel yolcu uçağının kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

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Kosta Rika'nın Guanacaste eyaletinin Punta Islita bölgesi yakınlarda uçak kazası meydana geldi. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2'si mürettebat, 10 'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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