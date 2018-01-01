Costa Rica'da uçak kazası: 12 ölü
Kosta Rica'da özel yolcu uçağının kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Kosta Rika'nın Guanacaste eyaletinin Punta Islita bölgesi yakınlarda uçak kazası meydana geldi. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2'si mürettebat, 10 'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.
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