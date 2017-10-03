Cuburi'den referandum yorumu: Irak devleti tarihinin en büyük krizini yaşıyor

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumda oy kullandığı tespit edilen Kürt milletvekilleri hakkında Federal Mahkeme'nin alacağı karara saygı göstereceklerini belirtti.

Cuburi, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Irak devleti, tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Bu kriz ülkenin birliğini ve toplumsal dokuyu tehdit ediyor. Meclis, anayasanın ve alınan tüm kararların (referandumla ilgili) uygulanmasını takip etmekle mükelleftir." dedi.

IKBY'deki gayrimeşru referandumda oy kullandığı tespit edilen Kürt milletvekilleri hakkında yasal işlem yapılması için Federal Mahkeme ile temasa geçtiklerini ifade eden Cuburi, "Oy kullandığı tespit edilen milletvekilleri hakkında mahkemeden çıkacak karara saygı duyar ve buna bağlı kalırız." diye konuştu.

Kürt halkını cezalandırma gibi bir düşünceyle hareket etmediklerini vurgulayan Cuburi, "Referandumla ilgili alınan kararlar Kürt halkını cezalandırmak için değildir. Şiddet ve gerginlik yerini ulusal birliğe bırakmalı. Herkes Irak'ın bütünlüğünü tanımalı ve buna saygı göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Cuburi, IKBY'nin gayrimeşru referandumundan sonra Irak'ta bazı Sünni grupların "Sünni Federasyonu" kurulması için nabız yokladığı yönündeki iddialara ilişkin ise, "Bu konuyu Güçler Birliği Koalisyonu'nda asla konuşmadık." ifadesini kullandı.