Cuma: Bizim için gerçek garantör Türkiye'dir

Suriye Geçici Hükümeti Başbakan Yardımcısı Muhammed Vecih Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ateşkes sürdüğü müddetçe insanların ölmeyeceğini, birçok kişinin evlerine dönebilmeleri için de iyi bir fırsat oluşacağını söyledi.

Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes kararına ilk başlarda Esed rejimi, terör örgütleri DEAŞ ve PYD'nin karşı çıktığını anımsatan Cuma, buna karşılık en büyük mücadeleyi veren Türkiye'nin büyük bir iş başardığını ifade etti.

Türkiye'nin bölgesinde huzur, istikrar ve barışın hakim olmasını istediğini, bunun için Astana görüşmeleriyle ilgili aynı gayreti ortaya koyduğunu vurgulayan Cuma, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler önümüzdeki günlerde Cenevre'de yapılacak görüşmeler için de hazırlık olacak. Astana görüşmeleri, barışın ve aynı zamanda siyasi bir çözümün de hazırlığını oluşturacak. Türkiye, Suriye'de huzur ve istikrarın sağlanması konusunda çok kararlı. Fırat Kalkanı Harekatı başladıktan sonra bölgede Türkiye'nin askeri ve siyasi etkisi çok büyük oldu. Hatta Astana ve Cenevre hazırlıklarında da çok büyük bir katkısı var. Umarım ABD Başkanı seçilen Donald Trump göreve başladıktan sonra da Türkiye'nin öngördüğü planlar gerçekleşir. Suriye en kısa zamanda huzuruna, istikrarına ve barışına kavuşur."

"Rusya süper güç olmak istiyor"

Türkiye'nin çabalarıyla Suriye'deki ateşkes sürecinde yer alan Rusya'nın siyasi operasyon aşamasına geçtiğine değinen Cuma, "Aslında Rusya birkaç gün önce bizim evlerimizi bombalayıp, insanlarımızı katlediyordu ama şu anda askeri operasyondan siyasi operasyona geçmek istiyor. Askeri yönden istediklerini yaptı. Esed rejimini destekledi. Esed için değil kendi çıkarları için askeri gücünü kullandı. Artık bu bölgede siyasi üstünlük sağlamak istiyor. Aynı zamanda kendisini süper güç olarak tanıtmak istiyor." diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i "dünyanın en büyük savaş suçlusu" olarak tanımlayan Muhammed Vecih Cuma, bu kadar insanı öldüren ya da tecrit eden biriyle siyasi çözümün mümkün olamayacağını dile getirdi.

Suriye krizi konusunda önümüzdeki günlerde siyasi çözüm aşamalarına geçileceğini, gerçek çözüme varmak için Ankara, Moskova ve Astana'da detaylı görüşmenin ve ardından çözüm haritasının oluşturulacağına dikkati çeken Cuma, şunları söyledi:

"Bu denklemde biz Türkiye'ye güveniyoruz. Bizim için gerçek garantör Türkiye'dir. Türkiye olmasa hiçbir tarafa güvenemeyiz. Astana görüşmelerinden sonra Cenevre görüşmelerinde Birleşmiş Milletlerin ve Amerika'nın da katkı sunmasını istiyoruz."