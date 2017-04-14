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Yemen'de cuma namazında silahlı saldırı!

Husiler ve devrik lider Salih yanlılarının, hükümet güçlerinin cuma namazı kıldığı sırada düzenlediği silahlı saldırıda 2'si asker 6 kişi öldü, 4'ü asker 9 kişi yaralandı

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Yemen'in Şebva kentinde Husiler ve devrik lider Ali  Abdullah Salih yanlılarının, meşru hükümet yanlısı askerlere cuma namazı  kıldıkları sırada düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2'si asker 6 kişi öldü, 4'ü asker 9 kişi yaralandı. 

Yemen ordusunda Enformasyon ve İzleme Ofisi yetkilisi Macid Amir, AA  muhabirine yaptığı açıklamada,  kentin Useylan ilçesinin batısındaki Es-Sagıyye  bölgesinde çok sayıda Husi ve Salih yanlısının, hükümet yanlısı askerlere  bulundukları cephede cuma namazı kıldıkları sırada silahlı saldırı düzenlediğini  belirtti.

Askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmaların saatlerce  sürdüğünü ifade eden Amir, "Çatışmalarda güvenlik güçlerinden 2'si hayatını  kaybetti, 4'ü yaralandı. Saldırganlardan ise 4 kişi öldü, 5'i yaralandı" dedi.

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