Yemen'de cuma namazında silahlı saldırı!
Husiler ve devrik lider Salih yanlılarının, hükümet güçlerinin cuma namazı kıldığı sırada düzenlediği silahlı saldırıda 2'si asker 6 kişi öldü, 4'ü asker 9 kişi yaralandı
Yemen'in Şebva kentinde Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, meşru hükümet yanlısı askerlere cuma namazı kıldıkları sırada düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2'si asker 6 kişi öldü, 4'ü asker 9 kişi yaralandı.
Yemen ordusunda Enformasyon ve İzleme Ofisi yetkilisi Macid Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Useylan ilçesinin batısındaki Es-Sagıyye bölgesinde çok sayıda Husi ve Salih yanlısının, hükümet yanlısı askerlere bulundukları cephede cuma namazı kıldıkları sırada silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmaların saatlerce sürdüğünü ifade eden Amir, "Çatışmalarda güvenlik güçlerinden 2'si hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. Saldırganlardan ise 4 kişi öldü, 5'i yaralandı" dedi.
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