Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet Harvard’da konuştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Harvard Üniversitesi’nde ABD, Avrupa Birliği (AB) eski yetkilileri ve ünlü Amerikalı akademisyenlerle bir araya geldi.

Aybet, Harvard Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Fakültesi Kennedy School’un Uluslararası İlişkiler alanında önemli merkezlerinden olan ve Turkish Heritage Organization (THO) tarafında da desteklenen Belfer Center’da bir yuvarlak masa toplantısında konuştu.

ABD, Avrupa Birliği eski yetkilileri ile Steven E. Miller ve Stephen M. Walt gibi ünlü akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Aybet, Türk-ABD ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel değişim konularını değerlendirdi.

Toplantıda ele alınan konular arasında Türkiye’nin Suriye’deki rolü, FETÖ ile mücadele ve Kuzey Irak referandumu da yer aldı.

Söz konusu toplantıda ABD yönetiminde görev almış diplomat ve yetkililer toplantıda yer alırken, Aybet’e Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ömür Budak'ta toplantıda eşlik etti.