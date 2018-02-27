Cumhurbaşkanı Erbakan tweeti: Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54. Hükümetin Başbakanı Erbakan’a ahirete irtihalinin 7. sene-i devriyesi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Ahirete irtihalinin 7. sene-i devriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a Yüce Mevla’dan rahmet ve mağfiret diliyorum." ifadelerini kullandı.

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