Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslararası Havalimanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Debi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Tarihi karşılama ve unutulmaz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin en belirgin özellik, resmi ve halk kitlelerinin yanında medya tarafından da inanılmaz bir ilgiye mazhar olmasıydı. Resmi ya da diğer ziyaretleri sırasında yahut herhangi bir caddeden geçerken insanlar Erdoğan'a selam verebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hartum'a geldiği pazar günü ellerinde Türk ve Sudan bayrakları ile cadde ve yol kenarlarını dolduran binlerce Sudanlı tarafından büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı. Kızıl Deniz kıyısındaki Port Sudan ve Sevakin Adası ziyaretlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Parlamento ziyareti sırasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul salonuna milletvekillerinin coşkulu alkışları eşliğinde girdi.

Hartum Üniversitesi'ndeki "Dostluk Salonu" daha önce hiçbir ziyaretçisi için bu kadar ilgiye mazhar olmamıştı. Konuşma yapacağı salonda hazır bulunan davetliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerinde Türk ve Sudan bayrakları, dillerinde ise "Erdoğan ümmetin ümidi", "Kudüs zalimlerin değil bizimdir" sloganları ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk kökenli Çadlılar'dan sevgi gösterisi

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek.