Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Elysee Sarayı'na gelişinde kendisini karşılayan Macron ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninin ardından heyetler arası resmi öğle yemeğine geçen Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.