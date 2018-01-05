Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.



Erdoğan, mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, törenden çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.

Haber televizyonlarının canlı yayınladığı karşılama merasiminin ardından liderler başbaşa görüşüyor. Erdoğan ve Macron, ilerleyen saatlerde ortak basın toplantısı düzenleyecek.