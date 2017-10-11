Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vucic Belgrad'da Simit Sarayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti kapsamında başkent Belgrad'da kısa bir süre önce açılan Simit Sarayı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarını tamamladıktan sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile şehir merkezini gezen Erdoğan, Belgrad'daki yeni Türk yatırımlarından Simit Sarayı'na da girdi. Burada Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu'dan bilgi alan Erdoğan ve Vucic, daha sonra kendilerine ikram edilen simit ve diğer ürünlerin tadına baktı.

Kısa bir süre önce Sırbistan'daki Cafe Costa isimli işletmeyi satın alarak ülke pazarına giren Simit Sarayı'nın başkent Belgrad'da 12 şubesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece geldiği Sırbistan'daki temasları kapsamında bugün mevkidaşı Vucic ile bir araya gelmiş, ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iki ülke iş adamlarına hitap etmişti.

Erdoğan, yarın da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrini ziyaret edecek.

Sırbistan'daki temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet yemeğine katıldı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Donguarde'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yemeğe gelişlerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile eşi Tamara Djukanovic kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen yemekte, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic da yer aldı.