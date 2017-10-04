Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mihrabad Havalimanı'ndan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Tahran'dan ayrıldı.