Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda liderlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde söz aldı. Eğitimin İslam dünyasında yeterince önem görmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime ayrılan payların artması gerektiğini belirtti. Erdoğan ilimin ve felsefenin ikinci plana atıldığı her dönemde İslam dünyasının da gerilediğine değindi. KÖRFEZDEKİ KRİZ Körfezde yaşanan krize ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı, "Barış ve istikrar olmadan kalkınma olmaz. İslam ülkelerinin şu günde ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzdü. Bu krizin bir an önce çözüme ulaşmasını diliyoruz, ara bulucu olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

MYANMAR ÇAĞRISI

Konuşmasında Myanmar'a da değinen Cumhurbaşkanı, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.