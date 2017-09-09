Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bir araya geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile bir araya geldi.
Rixos President Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yarım saat sürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.